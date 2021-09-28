«وَقُل رَبِّ أَعوذُ بِكَ مِن هَمَزاتِ الشَّياطينِ» تلاوة خاشعة للشيخ «ياسر الدوسري» من الحرم المكي (فيديو)

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جدة - http://twasul.info/wp-content/uploads/2021/09/فَتَعَالَى-اللَّهُ-الْمَلِكُ-الْحَقُّ-ۖ-لَا-إِلَٰهَ-إِلَّا-هُوَ-رَبُّ-الْعَرْشِ-الْكَرِيمِ-تلاوة-من-صلاة-الفجر-21-صفر-1443هـ-للشيخ-ياسر_ال.mp4

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