شكرا لقرائتكم خبر عن الحشد الشعبي يقتل داعشي ويحبط تسلل عناصر التنظيم إلى شمال بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الحشد الشعبي العراقي، عن مقتل عنصر في تنظيم "داعش" باحباط تسلل في الطارمية شمالي بغداد.

وقال الحشد في بيان، إن "قوة مشتركة من فوج الطارمية واللواء 12 بالحشد الشعبي تمكنت، من قتل أحد عناصر فلول "داعش" الإرهابي ضمن قاطع عمليات بغداد للحشد الشعبي شمالي العاصمة بغداد".

وأضاف أن "ذلك جاء خلال إحباط محاولة تسلل لعناصر فلول داعش الإرهابي في منطقة تل طاسة بقضاء الطارمية شمالي بغداد".