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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كلب يدخل غينيس بأطول أذنين بالعالم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
متابعات_الخليج 365
أعلنت موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، منح كلب مملوك لسيدة أمريكية، لقب الكلب صاحب أطول أذنين في العالم.
وقالت الموسوعة إن الكلب «لو» البالغ من العمر 3 سنوات يمتلك آذاناً طويلة للغاية يبلغ طول كل واحدة منهما 34 سم، بحسب موقع «بيبول».
وقالت بايج أولسن مالكة الكلب المقيمة في ولاية أوريغون إن آذان «لو» لم تتسبب في أي مضاعفات طبية للكلب.