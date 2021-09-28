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كلب يدخل غينيس بأطول أذنين بالعالم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، منح كلب مملوك لسيدة أمريكية، لقب الكلب صاحب أطول أذنين في العالم.

 

وقالت الموسوعة إن الكلب «لو» البالغ من العمر 3 سنوات يمتلك آذاناً طويلة للغاية يبلغ طول كل واحدة منهما 34 سم، بحسب موقع «بيبول».

 

وقالت بايج أولسن مالكة الكلب المقيمة في ولاية أوريغون إن آذان «لو» لم تتسبب في أي مضاعفات طبية للكلب.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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