"سيغنال" منافس "واتساب" يتوقف عن العمل.. فما هي الأسباب؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن تطبيق "سيغنال" للمراسلة أنه واجه عطلا ليل الأحد الاثنين تسبب بوقف خدماته في مناطق واسعة حول العالم.



وأشار التطبيق إلى "عطل في خدمات الاستضافة يؤثر على جزء من خدماتنا".

وأفاد موقع "داون ديتكتر" إلى تسجيل أعطال في الخدمة طاولت الولايات المتحدة وأوروبا وهونغ كونغ ومناطق أخرى، مشيرا إلى أن العطل بدأ عند الساعة 03,05 بتوقيت غرينيتش وتسبب بحالات توقف موضعية في خدمات أخرى.

وقد عادت خدمات المراسلة إلى طبيعتها على نطاق واسع قرابة الساعة 07,00 ت غ، وفق مطوري "سيغنال".

وكتبت "سيغنال" عبر "تويتر"، "لقد عادت خدمة المراسلة لدى 99 % من المستخدمين لكننا لا نزال نعمل لإعادتها للـ1% المتبقية"، متقدمة "باعتذار عن الإزعاج" الناجم عن العطل.

وتزامن العطل مع "تراجع في أداء" خادم للحوسبة السحابية تابع لـ"أمازون ويب سرفيسز" ("ايه دبليو اس") في ولاية فيرجينيا الأميركية، وفق "سيغنال".

وأفادت "إيه دبليو اس" في تقرير تناولت فيه هذا العطل "يمكننا تأكيد أن التدابير العلاجية نجحت وبدأنا نشهد عودة للأمور إلى طبيعتها".

وتحدث مستخدمون عن أعطال أخرى متزامنة طاولت تطبيق المواعدة "تيندر" ومنتدى "ريديت" الإلكتروني.

ويصنف الخبراء "سيغنال" الذي أسس سنة 2014، أحد تطبيقات المراسلة الأكثر أمانا في السوق خصوصا بفضل قدرته على الترميز التام للرسائل أو الاتصالات بالصوت أو بالفيديو بين جانبي المحادثة.

وقد حقق التطبيق شعبية متسارعة في أوساط الصحافيين والمبلغين عن الانتهاكات في العالم، خصوصا بفضل دعم إدوارد سنودن الذي سرّب بيانات بشأن وسائل أجهزة الاستخبارات الأميركية لمراقبة الاتصالات. ويحظى التطبيق بدعم من مؤسسة "سيغنال" الأميركية.

كذلك، حققت "سيغنال" تزايدا كبيرا في عدد مستخدميها مطلع العام الحالي في بلدان عدة، إذ حُمّلت أكثر من مئة مليون مرة حتى مارس، بعد إعلان منافستها الأشهر "واتساب" عزمها تشارك قدر أكبر من البيانات مع الشركة الأم "فيسبوك". وقد أفادت "سيغنال" خصوصا من إعلان رئيس "تيسلا" إيلون ماسك نيته الاستعانة بها بدلا عن "واتساب".