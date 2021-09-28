الارشيف / اخبار الخليج

الخارجية الإيطالية: إجراء الانتخابات الليبية بموعدها ليس مستحيلا

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الإيطالية: إجراء الانتخابات الليبية بموعدها ليس مستحيلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إن إجراء الانتخابات في ليبيا في موعدها المقرر في الـ24 من ديسمبر "ليس مستحيلا".

 

وأشار دي مايو ردا على سؤال حول إمكانية إجراء الانتخابات في ليبيا، إلى أن "البعض يقول إنها مستحيلة، لكن تخيّل حكومة وحدة وطنية قبل عام كان قد يكون أيضا مستحيلا إلا أنها موجودة الآن".

 

وتحدث دي مايو عن جهات لم يسمها، تحاول عرقلة الاستحقاق الانتخابي في ليبيا.

 

وقال: "لكن إذا أراد الشعب الليبي الانتخابات، فيجب منحها له، عبر إخراج كل القوات الأجنبية والمرتزقة المتناحرين في ليبيا".

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا