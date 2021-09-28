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شكرا لقرائتكم خبر عن من ذاكرة المملكة..صورة نادرة لفني بـ«الكهرباء» يبرد مولداً باستخدام «إبريق» قبل 50 عاماً والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
في إشارة لذكريات الماضي الجميل ، بادر حساب الشركة السعودية للكهرباء على موقع “تويتر”، مساء الإثنين، بنشر إحدى الصور القديمة والنادرة ،التقطت قبل 50 عاماً، توثق فنياً من العاملين بالشركة أثناء قيامه بمحاولة تبريد أحد مولدات الكهرباء باستخدام “إبريق” مملوء بالماء.
وأوضح حساب الشركة أن تاريخ التقاط الصورة يعود إلى سبعينيات القرن الماضي، حيث تم التقاطها في موقع تابع للشركة بإحدى قرى المملكة.
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