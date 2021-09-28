عدن - ياسمين عبد الله التهامي - فرصة عمل بـ63 ألف إسترليني.. مزرعة تبحث عن قاطفي كرنب

الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

الخليج 365

أعلنت مزرعة بريطانية حاجتها لعمال للمشاركة في قطف محصول الكرنب والبروكلي، مقابل راتب مغر للغاية، في ظل نقص العمالة.



وبحسب إعلان نشرته شركة "تي إتش كليمنس"، عبر الإنترنت، فإن العمل في المزرعة سيكون مقابل 30 جنيها إسترلينيا تقريبا (40 دولارا أمريكيا) في الساعة.

وذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، أن الراتب قد يصل إلى نحو 62 ألف إسترليني في العام، ومن الممكن أن يزيد الأجر عن المبلغ السابق حسب معدل حصاد العامل.

وعزت الصحيفة عرض مثل هذا الراتب المغري، إلى نقص أعداد العاملين في قطف الفواكه والخضراوات بشكل كبير.

ويأتي الإعلان عن هذه الوظيفة بالتزامن مع تقارير تتحدث عن نقص كبير في سائقي الشاحنات التي تنقل الوقود لمحطات التزود في بريطانيا، الأمر الذي تسبب في أزمة وقود في بريطانيا.

وفي محاولة لتعويض هذا النقص، أعطت بريطانيا 10500 تأشيرة مؤقتة لسائقي الشاحنات لتجنب حدوث أزمة عمالة في عيد الميلاد القادم.