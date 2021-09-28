عدن - ياسمين عبد الله التهامي - صور تكشف ما أخفاه الأمير.. سر في رحلة هاري وميجان إلى نيويورك

الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

الخليج 365

في رحلة استغرقت 3 أيام، زار الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل مدينة نيويورك، للمشاركة في مبادرة للتوعية بالمخاطر المهددة للكوكب كالتغير المناخي والأوبئة.



وتجذب رحلة ميجان ماركل وهاري إلى نيويورك انتباه وسائل الإعلام، إذ يعد أول ظهور علني مهم لهما منذ مغادرتهما العائلة المالكة.

لكن يبدو أن المشاركة في هذه المبادرة لم تكن الهدف الوحيد والأهم من هذه الزيارة القصيرة، إذ إن مشروعاً "لا يزال سراً" يعمل عليه الزوجان، وهو فيلم وثائقي من إنتاج شبكة نتفليكس الأمريكية عن حياتهما، وفقاً لمجلة "dilei" الإيطالية.

أحضر هاري وماركل معهما مصور الفيديو الشخصي الخاص بهما أثناء الرحلة، والذي رافق الزوجين في جميع أنحاء المدينة وتبعهما أيضاً خلال جولة ذكرى 11 سبتمبر/أيلول.

كما أحضر الزوجان أيضاً مصورهما الفوتوغرافي الخاص، مات سايلز، لالتقاط اللحظات المهمة في زيارتهما لشركة Big Apple.

كما لفت الانتباه، ميكروفون ظهر من ملابس الأمير هاري خلال زيارة مع زوجته إلى مطعم "ميلبا فرايدي" الشهير في حي هارلم، والذي شوهد خلال عناقه لمالكة المطعم ميلبا ويلسون.

لم يقتصر الأمر على ذلك، بل حتى الملابس التي اختارتها ميجان ماركل للرحلة إلى نيويورك لم تكن عادية على الإطلاق، إذ ارتدت المعاطف الثقيلة، على الرغم من اعتدال المناخ في المدينة، والذي يبدو أنها اختارتها عمداً لإخفاء ميكروفونات "نتفليكس" بداخلها.

ويزعم البعض أن هاري وميجان يجمعان هذه الصور لأرشيف مؤسسة Archewell الخاصة بهما.

ووفقاً لموقع "Page Six" الأمريكي، وقع الزوجان اتفاقية مع عملاق البث التدفقي نتفليكس في سبتمبر/أيلول 2020، بقيمة 112 مليون جنيه إسترليني، لعمل فيلم وثائقي عن حياتهما، بعد مغادرة العائلة المالكة في وقت سابق من العام نفسه.