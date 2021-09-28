شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أول مشاكل آيفون 13 وأبل تعد بالحل السريع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أول مشاكل آيفون 13 وأبل تعد بالحل السريع

الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

الخليج 365

يواجه مستخدمو آيفون 13 الجديد مشكلة تتعلق بالقدرة على فتح وإغلاق الهاتف عبر ساعة أبل الذكية.



وقالت أبل في ملاحظة دعم أن ميزة فتح قفل أجهزة آيفون باستخدام الساعة الذكية Unlock with Apple Watch قد لا تعمل عبر بعض هواتف آيفون 13.

وتسمح الميزة للمستخدمين بإلغاء قفل أجهزتهم أثناء ارتداء قناع الوجه أو النظارات الشمسية دون Face ID أو رمز مرور طالما لديهم Apple Watch الخاصة بهم.

إلغاء قفل آيفون عبر الساعة

وقالت أبل إن المستخدمين الذين يحاولون إلغاء قفل هواتفهم قد يتلقون رسالة تقول "غير قادر على التواصل مع Apple Watch" أو قد لا يتمكنون من إعداد الميزة على الإطلاق.

وأفاد مستخدمو أجهزة آيفون 13 في الأيام الأخيرة أن الخطأ يبدو أنه أثر في أحدث خطوط هواتف الشركة.

وذكر البعض أن الميزة تعمل بشكل جيد عبر النماذج القديمة، مثل iPhone X و iPhone XS و iPhone XR و iPhone 11 Pro Max و iPhone 12 Pro Max.

ويمكن لجهاز iPhone X والإصدارات الأحدث استخدام الميزة مع Apple Watch Series 3 والإصدارات الأحدث.

ملاحظات حول آيفون 13

وبالنسبة لمستخدمي آيفون 13 الذين يريدون استخدام هذه الميزة، ليس لدى الشركة حل سريع، وذلك بالرغم من أن ملاحظتها تعني على الأقل أنه يمكنك التوقف عن محاولة إصلاحها.

وحاول العديد من المستخدمين إعادة التعيين وإلغاء الإقران والإصلاح للساعات دون جدوى.

وأفاد البعض أن إعادة الضبط الكامل لكلا الجهازين قد أصلحت المشكلة، ولكن يبدو أن هذا يمثل الكثير من المتاعب لمجرد التمكن من إلغاء قفل هاتفك بساعتك.

وليس من الواضح موعد وصول الإصلاح من أبل.

ووعدت أبل بأن يتم إصلاح الخلل في تحديث البرنامج في المستقبل، وذلك بالرغم من أنها لم تذكر ما هي المشكلة أو متى تتوقع التحديث.

وقالت أبل: يمكنك إيقاف فتح القفل باستخدام الساعة واستخدام رمز المرور لإلغاء قفل آيفون 13 حتى يتوفر التحديث.

طريقة وقف تشغيل قفل آيفون عبر الساعة

ولإيقاف تشغيل ميزة Unlock with Apple Watch، انتقل إلى الإعدادات ومن ثم معرف الوجه ورمز المرور.

وقدمت أبل القدرة على فتح قفل آيفون الذي يستخدم Face ID عبر Apple Watch المقترنة في وقت سابق من هذا العام مع إصدار iOS 14.5.

ويعد هذا الخيار مفيدا أثناء الوباء حيث يجري استخدام أقنعة الوجه في العديد من الأماكن العامة. مما يجعل من الصعب على Face ID التعرف عليك.

وتعمل الميزة عبر iPhone X والإصدارات الأحدث، وتتطلب تشغيل الشبكة اللاسلكية والبلوتوث على كل من آيفون والساعة.

وتحتاج الساعة إلى تشغيل اكتشاف المعصم وأن تكون محمية برمز مرور. ويجب أن تكون على معصمك وقفلها مفتوح حتى تعمل الميزة.