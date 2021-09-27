شكرا لقرائتكم خبر عن استحداث 25 مساراً جديداً لاستيعاب زيادة الزوار بالمسجد الحرام (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت إدارة الحشود بالمسجد الحرام تكثيف وتسخير كافة الإمكانات وتوفير سبل الراحة لقاصدي بيت الله الحرام مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد في ظل تزايد أعداد المصليين والمعتمرين .

وقال وكيل إدارة الإرشاد المكاني المهندس معن بن فؤاد قاروت إنه جرى ترتيب ملصقات التباعد الجسدي بما يتناسب مع معايير أعداد الزوار بالمسجد الحرام لمواكبة الاستعدادات لهذا العام 1443هـ والبالغ عددها (25 ) مسار بصحن المطاف ، وتخصيص مسارات لذوي الاحتياجات الخاصة وفق ضوابط الإجراءات الاحترازية ، وملصقات مصليات ركعتي سنة الطواف ، ومصليات توسعة الملك فهد .

وبين قاروت أنه تم استحداث مصليات داخل المسجد الحرام وساحاته استعداداً لاستقبال الزوار وتهيئتها بملصقات التباعد الجسدي، مؤكداً أنه من خلال تلك الإجراءات والتطبيقات في معايير التباعد نسعى لزيادة الحرص على سلامة قاصدي بيت الله الحرام ، من خلال الالتزام بتطبيق معايير التباعد الجسدي .