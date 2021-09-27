شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثانية خلال يومين ..ضبط مواطن يتحرش بامرأة أثناء قيادتها مركبتها بالقصيم والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت شرطة منطقة القصيم، مساء اليوم الاثنين، أنه تم إلقاء القبض على شخص تحرش بامرأة أثناء قيادتها مركبتها.
وفي التفاصيل، صرح المتحدث الإعلامي شرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني, بأن الجهات الأمنية بشرطة منطقة القصيم تمكنت من تحديد هوية شخص تحرش بامرأة أثناء قيادتها مركبتها في أحد الأماكن العامة والقبض عليه.
وأضاف أنه تبين أنه مواطن في العقد الثاني من العمر, وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.
جدير بالإشارة أنه في وقت سابق، أعلنت شرطة منطقة القصيم أنه تمإلقاء القبض على (3) مواطنين ارتكبوا جريمة تحرش بفتاةأثناء قيادتها مركبتها في أحد الطرق العامة.
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