دنيا سمير غانم تنهار بالبكاء في أول ظهور لها منذ وفاة والديها... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وانهارت دنيا سمير غانم بالبكاء، أثناء تكريم والديها الراحلين في المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ14، والتي انطلقت فعالياته مساء اليوم الاثنين، برئاسة الفنان يوسف إسماعيل، والذي تفتتحه الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة.

وتوفيت الفنانة دلال عبد العزيز في 7 أغسطس/ آب الجاري، بعد صراع مع المرض استمر منذ أصيبت بكورونا في 30 أبريل/ نيسان الماضي، عن عمر يناهز 61 عاما، وقبلها بثلاثة أشهر وتحديدا في 20 مايو/ أيار، توفي زوجها الفنان سمير غانم عن عمر ناهز 84 عاما، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا تاركا خلفه تاريخا حافلا بالأعمال السينمائية والمسرحية.

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