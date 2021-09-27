وزير النفط السوداني يؤكد إمكانية حل أزمة ميناء بورتسودان

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / ASHRAF SHAZLY

وأضاف عبيد، في تصريحات مع "قناة العربية"، أن "أنبوب النفط الصادر تم فتحه بعد المحادثات في الشرق"، موضحا أنه "لا يوجد أي قلق من نقص إمداد المشتقات النفطية".

وتصاعدت وتيرة الأحداث منذ أيام في ولايات شرق السودان، على خلفية إعلان قبائل البجا، إغلاق بعض المرافق الاستراتيجية والحيوية في المنطقة خلال الأيام القليلة الماضية.

وأعلنت القبائل البيجاوية، في بيان نشر على حساب إعلام المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، إغلاق الخط الناقل للبنزين من منطقة هيا، الواقعة شرقي السودان إلى العاصمة الخرطوم، كما أعلنت رفع حظر رحلات الطيران جزئيا إلى مطار بورتسودان أمام الحالات الإنسانية الطارئة لمدة ثلاثة أيام، اعتبارا من أمس الجمعة.

من جهته، اتفق مجلس السيادة في السودان ومجلس نظارات البجا، مساء اليوم الأحد، على السماح لصادر بترول دولة جنوب السودان بالمرور عبر ميناء بشائر شرقي السودان.

وقال مجلس السيادة، في بيان له، إن "الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، ترأس الاجتماع المشترك بين الوفد الحكومي ولجنة أمن ولاية البحر الأحمر ووفد مجلس نظارات البجا والعموديات المستقلة الذي يترأسه الناظر محمد الأمين ترك ناظر الهدندوة بفندق كورال ببورتسودان، واتفق الإجتماع على السماح لصادر بترول دولة جنوب السودان بالمرور عبر ميناء بشائر".

وحسب البيان، قدم الوفد الحكومي، خلال الاجتماع عددا من المقترحات لحل قضية شرق السودان شملت فتح الموانئ والطريق القومي، كما اقترح قيام مؤتمر جامع لأهل شرق السودان تكون مخرجاته ملزمة للحكومة وأهل شرق السودان.

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