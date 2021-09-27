أكاديمي : ماء زمزم مقاوم للسميات والمواد المسرطنة (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: قال عضو هيئة التدريس في جامعة أم القرى، الدكتور حامد متولي، إن ماء زمزم قد يكون له آثار مقاومة للسميات التي تفرزها الفطريات والمواد المسرطنة.

وأضاف في لقاء مع “الإخبارية “، أنه ربما يكون لماء زمزم آثار بأنها توقف الإنزيم المكون لهذه السموم، أي لها آثار مقاومة تجعل الإنزيم ينكسر بقوة تكوينه الأيوني.

ونفى أن يكون ماء زمزم مسبب للتسمم، لافتا إلى أنه أحيانا كان يلاحظ في جوالين ماء زمزم نمو الفطريات من الداخل، وأرجع الخبراء حينها سببها إلى عدم نظافة الجوالين وسوء عملية التعبئة.

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