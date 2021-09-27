كشف حقيقة فرض رسوم على المتعلقات الشخصية لركاب القطارات بمصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري حقيقة فرض رسوم على المتعلقات الشخصية لركاب القطارات بقيمة 150 جنيهاً.



وأوضح المركز، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «فيسبوك»، أنه تواصل مع وزارة النقل المصرية التي نفت تلك الأنباء المتداولة على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.

وأكدت الوزارة أن أي متعلقات شخصية لركاب قطارات السكة الحديد يتم نقلها مجاناً دون فرض أي رسوم عليها.

ولفتت إلى أن الرسوم تطبَّق على الحمولات والطرود ذات الطابع التجاري التي يتم حملها في أجولة أو كراتين ثقيلة الوزن داخل قطارات السكة الحديد.

وذكرت أنه يتم تحديد تلك الرسوم حسب الوزن ومسافة الرحلة، مع وضعها في أماكن مخصصة لها بالقطارات حرصاً على راحة وسلامة الركاب.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق وتستهدف إثارة البلبلة بين أوساط الرأي العام.