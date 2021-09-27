شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط قائد «دراجة هوائية» اعتدي على شخصين في تبوك والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت شرطة منطقة تبوك، مساء اليوم الاثنين، القبض على جاني في حادثة اعتداء على اثنين أثناء قيادته دراجة هوائية.
وفي التفاصيل، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان، بأن الجهات الأمنية بشرطة المنطقة قبضت على مواطن في العقد الثالث من العمر، اعتدى على شخصين أثناء قيادته دراجة هوائية، وجري إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية, وإحالته إلى فرع النيابة العامة.
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