الشاي الأخضر يمكن أن يحارب السرطان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 سبتمبر 2021

وفقًا لدراسة حديثة، قد يزيد أحد مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر من مستويات p53، وهو بروتين طبيعي مضاد للسرطان يُعرف باسم `` حارس الجينوم '' لقدرته على إصلاح تلف الحمض النووي و تدمير الخلايا السرطانية.



وقالت الدراسة التي نشرت في مجلة “نيتشر كوميونيكشينز”، إن هناك علاقة مباشرة بين بروتين p53 ومركب الشاي الأخضر، إبيغالوكاتيتشن غاليت (EGCG)، مما يعتبر اكتشافاً مهماً يمكن أن يساعد في إنتاج أدوية جديدة للسرطان.

وقال مؤلف الدراسة وأستاذ علم الأحياء في معهد “رينسيلر بوليتيكينيك”، الدكتور تشونيو وانغ: "وجدنا الآن أن هناك تفاعلًا مباشرًا لم يكن معروفًا من قبل بين بروتين P53 الذي يساعد في محاربة السرطان ومركب إبيغالوكاتيتشن غاليت (EGCG)، وهذا سيكون بمثابة اكتشاف واعد سيساعدنا على تطوير أدوية للسرطان”

وأضاف: “يساعد عملنا في شرح كيفية قدرة EGCG على تعزيز نشاط p53 المضاد للسرطان، مما يفتح الباب لتطوير عقاقير بمركبات شبيهة بـ EGCG ".

ما هي فوائد بروتين P53

يحتوي P53 على العديد من الوظائف المعروفة المضادة للسرطان، بما في ذلك وقف نمو الخلايا والسماح بإصلاح الحمض النووي، وبدء موت الخلايا السرطانية. أحد طرفي هذا البروتين، المعروف باسم المجال الطرفي N، له شكل مرن، وبالتالي، يمكن أن يخدم العديد من الوظائف اعتمادًا على تفاعله مع جزيئات متعددة.

ما هو EGCG؟

EGCG هو أحد مضادات الأكسدة الطبيعية، ويوجد بوفرة في الشاي الأخضر. وقد وجد فريق وانغ أن التفاعل بين EGCG و p53 يحافظ على البروتين من التدهور، وفق ما أوردت صحيفة إنديان إكسبرس.