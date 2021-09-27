مؤشر في بشرتك على نقص فيتامين د

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 سبتمبر 2021

نقص فيتامين (د) ليس له أعراض واضحة إلى حد كبير حتى يصبح خطيرًا. وقد لا تكون لديك أي فكرة عن أنك تعاني من نقص في هذا الفيتامين الحيوي إلا إذا كنت تعرف بعض الأعراض الغريبة التي يجب اكتشافها، ومن بينها مؤشر يظهر على البشرة.



ويُعرف فيتامين د أيضًا باسم "فيتامين أشعة الشمس" نظرًا للطريقة الفريدة التي تكونه أجسامنا به، فعندما نخرج في ضوء الشمس، تمتص بشرتنا الأشعة فوق البنفسجية من الشمس وتحول هذه الأشعة إلى فيتامين د، ونحن بحاجة إلى الكثير من فيتامين د لصحة العظام والأسنان والعضلات.

ويساعد فيتامين د أيضًا على امتصاص الكالسيوم الذي يساهم في صحة العظام والأسنان والجلد، لذا، حتى لو كنت تتبع نظامًا غذائيًا غنيًا بالكالسيوم، فبدون فيتامين د الكافي، فلن تحصل على أقصى فائدة من كل هذا الكالسيوم. كيف تعرف أنك لا تحصل على ما يكفي من فيتامين د؟

لدى الأطفال، يمكن أن يؤدي النقص الحاد في فيتامين (د) إلى الإصابة بالكساح، وبالنسبة للبالغين، يمكن أن يؤدي نقص فيتامين (د) إلى حالة تسمى لين العظام، حيث تصبح العظام هشة ولينة.

أعراض نقص فيتامين د على وجهك

قد تكون بعض الشكاوى الجلدية الشائعة علامة على أنك لا تحصل على ما يكفي من فيتامين د. وتشير الأبحاث إلى أن الجلد الجاف والأكزيما والصدفية يمكن أن تكون نتيجة لنقص فيتامين د. ويعاني الكثير من الناس من جفاف الجلد في الشتاء، ومن المحتمل أيضًا أن يكون ذلك مؤشراً على نقص فيتامين د.

والجلد هو أكبر عضو في الجسم، وفيتامين د يمكن أن يساعد في الحفاظ على صحته. ويمكن أن يساعد فيتامين د لعلاج بعض مشاكل البشرة، ولكن إذا كنت تعاني من أمراض جلدية شديدة لا يبدو أنها تتعافى، فتحدث إلى طبيب أمراض جلدية للحصول على رأي خبير، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.