يتلقى 4 جرعات من اللقاح وينوي أخذ المزيد .. والسبب؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 سبتمبر 2021

كشف رجل أسترالي حصل على أربع جرعات من لقاح كورونا من ماركات مختلفة عن سبب عزمه على الحصول على لقاحين آخرين من موديرنا بأسرع ما يمكن.



بعد تلقي جرعته الثانية من لقاح فايز بشهر واحد فقط، في 12 يوليو، قرأ برونو بوشيت (35 عاماً)، دراسة ادعت أن تلقي لقاحين أو أكثر، يوفر حماية أكبر من فيروس كورونا، مما دفعه لأخذ جرعتين إضافيتين من لقاح أسترازينيكا.

وقال السيد بوشيت لصحيفة ديلي ميل أستراليا: " شعرت أن التطعيم مرتين من شأنه أن يعزز مناعتي أكثر ضد فيروس كورونا. أشعر بصحة جيدة، ولم أتعرض لأي آثار جانبية سلبية بعد أخذي اللقاحين".

وبينما كان السيد بوشيت على وشك تلقي الجرعة الأولى من لقاح موديرنا يوم السبت، 25 سبتمبر، اكتشف الطبيب المسؤول الذي كان يفحص قاعدة بيانات التطعيم الحكومية، أنه قد تم تطعيمه سابقاً، مما دفعه للخروج من المستشفى على عجل لكي لا يتعرض لأي مساءلة.

وعلى الرغم من اكتشاف أمره، عبّر السيد بوشيت عن تصميمه على الحصول على جرعتين إضافيتين من لقاح موديرنا خلال الأيام المقبلة.

يذكر بأن الدراسات أثبتت بأن تلقي أكثر من نوع من لقاحات كورونا، يؤدي إلى استجابة مناعية قوية، إلا أن العلماء لا يزالون يبحثون في الفعالية طويلة المدى، والآثار الجانبية المترتبة على الحصول على أكثر من لقاح، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.