علاج البشرة بالتبريد.. توجه جديد في عالم التجميل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 سبتمبر 2021

يُعرف العلاج بالتبريد عمومًا بأنه علاج للجسم يتم تقديمه في بيئة مهنية، لتقليل الالتهاب وتسكين الآلام وحتى المساعدة في علاج القلق والاكتئاب. كما يستخدمه أطباء الجلد لتجميد الثآليل والخلايا السرطانية، وفي الآونة الأخيرة، تم استخدامه كعلاج للوجه لتحسين مظهر البشرة.



يتضمن العلاج بالتبريد النيتروجين السائل، المعروف أيضًا باسم الثلج الجاف، ووفقاً لخبراء التجميل، ينجذب الناس إلى هذا النوع من العلاج بسبب نتائجه الفورية، حيث يشد البشرة على الفور، ويعطي شعوراً سريعاً بالراحة.

تقدم علاجات الوجه الاحترافية بالتبريد فوائد أكبر من العلاجات المنزلية، لكن منتجات التجميل المستوحاة من التبريد يمكن أن تؤدي إلى بعض النتائج المهمة، مثل إزالة الانتفاخات تحت العينين، والتدليك، واسترخاء البشرة. يمكن أن تعزز هذه العملية أيضًا فعالية المنتجات الموضعية الأخرى عن طريق سحبها إلى عمق أعمق في الجلد مع انقباض الأوعية الدموية.

يمكن أن تكون أدوات التجميل التي تعتمد على التبريد أيضًا، وسيلة رائعة لتهدئة التورم والاحمرار بعد الخضوع لأي علاجات تجميلية، كما هو الحال بعد العلاج بالليزر، وفق ما أورد موقع “إم إس إن” الإلكتروني.