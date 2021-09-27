ميزة جديدة لـ iOS15 تسمح باستخدام فيس تايم على أجهزة أندرويد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 سبتمبر 2021

أتاحت شركة آبل لمستخدمي أجهزة أندرويد وأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام ويندوز، إجراء مكالمات على تطبيق فيس تايم، عبر ميزة جديدة أضيفت إلى نظام التشغيل iOS الجديد، المتاح الآن للتنزيل مجاناً.



بالإضافة إلى القدرة على الدردشة بالفيديو، تتضمن تحديثات فيس تايم طريقة عرض جديدة للشبكة، ووضع عمودي، والقدرة على جدولة المكالمات، بالإضافة إلى ميزة حفلة مشاهدة تسمى “شير بلاي”.

كيفية بدء مكالمة فيس تايم مع شخص يستخدم أجهزة أندرويد أو ويندوز

يمكن الدخول إلى مكالمة فيس تايم باستخدام رابط، طالما أن الشخص الذي يقوم بجدولة أو بدء المكالمة لديه جهاز آبل وحساب على آبل.

إذا كنت من مستخدمي آبل وقمت بتنزيل iOS 15، فإليك كيفية بدء مكالمة فيس تايم مع شخص يستخدمون جهاز أندرويد أو ويندوز:

1. افتح تطبيق فيس تايم على هاتفك.

2. اضغط على إنشاء ارتباط.

3. ستنزلق شاشة من الأسفل تحتوي على رابط فيس تايم. يمكنك النقر فوق إضافة اسم لإدخال اسم للدردشة الخاصة بك.

4. على نفس الشاشة، سترى خيارات لمشاركة الرابط من خلال الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني أو تويتر أو التقويم أو التطبيقات الأخرى الموجودة على هاتفك. أو يمكنك نسخ الرابط ولصقه بنفسك.

5. للانضمام إلى المكالمة بنفسك، انقر فوق اسم الدردشة التي أنشأتها للتو، ثم انقر فوق "انضمام".

6. عندما ينقر مستخدم أندرويد أو ويندوز، سيتم نقله إلى غرفة الانتظار حيث يمكنك السماح له بالانضمام إلى المكالمة عن طريق النقر على علامة الاختيار بجوار اسمه.

كيفية الانضمام إلى مكالمة فيس تايم باستخدام أندرويد أو ويندوز

للانضمام إلى مكالمة فيس تايم على جهاز أندرويد أو ويندوز، كل ما تحتاجه هو الرابط الذي أرسله لك الشخص الذي لديه جهاز آبل. لست بحاجة إلى تنزيل تطبيق منفصل. إليك كيفية الانضمام إلى مكالمة فيس تايم من خلال رابط مشترك.

1. افتح رابط فيس تايم أينما تمت مشاركته معك.

2. سيفتح الرابط في متصفحك (ستحتاج إلى أحدث إصدار من كروم أو إدج). أدخل اسمك، وانقر فوق متابعة.

3. ستظهر على الشاشة رسالة "في انتظار السماح بالدخول"، حتى يوافق الشخص الذي دعاك على الانضمام إلى المكالمة.