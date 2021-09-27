غوغل تتحدى آيفون 13 بكاميرا عمرها 5 سنوات في بيكسل 6

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 سبتمبر 2021

قبل أسابيع قليلة من الموعد المنتظر لإطلاق هاتف بيكسل 6 من غوغل، تم الكشف عن بعض خصائص وميزات الجهاز الجديد وخاصة الكاميرا.



ووفقًا للتقارير، نحن على بعد حوالي أربعة أسابيع من الإعلان الرسمي عن هاتف غوغل بيكسل 6، والتاريخ المحدد هو 19 أكتوبر (تشرين الأول) القادم، ويقال إن الهاتف سيكون مزود بكاميرات قديمة يصل عمرها إلى 5 سنوات.

ولدى كاميرا هاتف بيكسل 6 الجديد مجموعة من المميزات، مثل الممحاة السحرية، والتي تهدف إلى إزالة أحد المارة من صورتك، وضوء المؤقت، الذي يقال أنه يجعل الفلاش يومض كعلامة على العد التنازلي (عندما يلتقط شخص ما صورة لك)، وفيما يلي ميزات أخرى ستحصل عليها من كاميرا بيكسل 6، بحسب موقع فون أرينا:

كاميرا أمامية بزاوية واسعة

توازن اللون الأبيض اليدوي

ممحاة سحرية

وجه ديبلور

قفل المشهد

الشعلة الأمامية

ضوء الموقت

دعم ميكروفون بلوتوث

ضبابية الحركة

وضع الطفل

الوجوه المتكررة

بقعة الضوء العمودي

وسيأتي بيكسل 6 بأول مجموعة شرائح مخصصة من تنيسور- غوغل تم تصنيعها بالتعاون مع سامسونغ. الشيء الآخر الذي يمكن توقعه هو الشائعات عن خمس سنوات من تحديثات البرامج لـ بيكسل 6 والتي ستكون ضخمة، حيث لم يتمكن أي هاتف يعمل بنظام أندرويد من تحقيق هذا المستوى من الدعم من قبل، فعادة ما تحصل هذه الهواتف على 2-3 سنوات من تحديثات البرامج في أحسن الأحوال.

فيما يلي تفصيل لمواصفات كاميرا هاتف بيكسل 6 وفقًا لآخر التسريبات والشائعات:

بيكسل 6:

الكاميرا الرئيسية: Samsung 50MP GN1

كاميرا بزاوية فائقة الاتساع: سوني IMX386 بدقة 12 ميجابكسل

الكاميرا الأمامية: 8 ميجا بيكسل

بيكسل 6 برو:

الكاميرا الرئيسية: Samsung 50MP GN1

كاميرا Telephoto / Zoom سوني IMX586 بدقة 48 ميجابكسل

كاميرا بزاوية فائقة الاتساع: سوني IMX386 بدقة 12 ميجابكسل

الكاميرا الأمامية: سوني IMX663 بدقة 12 ميجابكسل

ولا داعي للقلق بشأن أجهزة الكاميرا القديمة على بيكسل 6 على الرغم من أن متوسط عمرها يبلغ حوالي 3.33 سنة، وبالمقارنة مع آيفون 13 الجديد، فأجهزة هاتف أبل ليست مثيرة أو رائدة. على سبيل المثال، استغرق الأمر من أبل أكثر من ثلاث سنوات لإحضار كاميرا تليفوتوغرافي 3x إلى هواتف آيفون، في الوقت الذي تمنح غوغل هاتف بيكسل 6 برو عدسة تكبير 4x بحسب موقع فون أرينا.