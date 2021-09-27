مشكلة تمنع مستخدمي آيفون 13 من فتحه عبر ساعة أبل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 سبتمبر 2021

واجه العديد من مستخدمي هواتف آيفون 13 التي طرحتها شركة أبل مؤخراً مشكلة تحول دون إمكانية فتح قفل الهاتف عبر ساعة أبل.



وبعد أن أبلغ عدد من المستخدمين عن هذه المشكلة، وعدت أبل بإصلاح الخلل الذي يمنع إلغاء القفل من خلال تحديث برنامج قادم. وقالت أبل في بيان لها " يمكنك إيقاف تشغيل الميزة في الإعدادات والاعتماد على رموز المرور حتى يتم حل المشكلة". على الرغم من أن الشركة لم تقدم إطارًا زمنيًا للتصحيح.

وعادة ما يخبر الخلل المستخدمين أن هاتف آيفون غير قادر على الاتصال بساعة أبل، ويمثل ذلك مشكلة كبيرة إذا كنت ترتدي الكمامة ولا تستطيع استخدام ميزة التعرف على الوجه لتسجيل الدخول.

وقد لا يضطر المستخدمون للانتظار طويلاً لحل هذه المشكلة، فعلى الرغم من أن أبل أطلقت مؤخراً الإصدار التجريبي من نظام التشغيل الجديد iOS 15.1، إلا أن الشركة لديها تاريخ طويل في تقديم تحديثات صغيرة ولكنها سريعة تعمل على إصلاح الأخطاء الصارخة والثغرات الأمنية.

وفي حين أن شركة أبل لم تكن تريد أن تظهر مثل هذه المشاكل مع بداية إصدار سلسلة آيفون 13، فمن غير المرجح أن تستمر المشكلة لوقت طويل، بحسب موقع إن غادجيت.