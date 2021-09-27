ريزر تطلق سماعة متوافقة مع الجيل الجديد من سوني ومايكروسوفت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 سبتمبر 2021

أعلنت شركة ريزر توسيع باقة منتجاتها لعشاق الألعاب بطرح سماعة Kaira X الجديدة للجيل الجديد من أجهزة الألعاب سوني بلاي ستيشن 5 ومايكروسوفت إكس بوكس Series X|S.



وأوضحت الشركة الأمريكية أن السماعة Kaira X for Xbox وKaira X for PlayStation تعتمد على مشغل TriForce قياس 50 ملم، الذي يوفر صوت فائق النقاء أثناء اللعب، وميكروفون HyperClear Cardioid مرن على وسادة الأذن اليسرى، ليتواصل المستخدم مع اللاعبين الأخرين، إضافة إلى حجب الضوضاء الخلفية غير المرغوب فيها.

وأشارت الشركة إلى توصيل السماعة بأجهزة الألعاب عبر مقبس 3.5 ملم، ما يعني استعمالها أيضا مع الحواسيب والهواتف الذكية، وتتوفر السماعة باللون الأسود والأبيض لتتناعم مع تصميم جهاز الألعاب مايكروسوفت إكس بوكس Series X|S.

ومن المقرر توفر السماعة المخصصة لإكس بوكس لاحقاً بالأزرق Shock والأحمر Pulse لتتماشي مع وحدات التحكم Xbox Wireless الرسمية.

وأعلنت الشركة أيضاً إطلاق إصدار White Edition من سماعة Kaira وKaira Pro ووحدة التحكم Wolverine V2، وحامل الشاحن السريع الشامل لوحدة التحكم في جهاز إكس بوكس بألوان مناسبة للموديلات Series X|S وإكس بوكس One ووحدة التحكم إكس بوكس Elite Series 1.