قطر تساعد شركة الخطوط الجوية التابعة لها بـ3 مليارات دولار

دبي - محمود عبدالرازق - أعلنت شركة الطيران، في وقت سابق من اليوم، تسجيل خسائر إجمالية قدرها 4.1 مليار دولار عن العام المنتهي في 31 مارس/ آذار، أي ضعف الرقم لنفس الفترة من العام السابق، بحسب وكالة "فرانس برس".

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من دون تكلفة تعطيل طائرات إيرباص "إيه 380" و"إيه 330"، سجلت الخطوط الجوية القطرية خسارة تشغيلية أساسية للعام بلغت 228.3 مليون دولار مقارنة بـ310 ملايين دولار في العام السابق.

أبلغت شركة الطيران الخليجية عن زيادة طفيفة في الأرباح الإجمالية وزيادة بنسبة 4.6 في المائة في كمية الشحنات المنقولة في آخر 12 شهرا.

تعد قطر من بين العديد من الحكومات التي تدخلت لدعم شركات النقل الوطنية الخاصة بها من خلال الإغلاق الوبائي، الذي أضر بالسفر العالمي وصناعة الطيران.

في سبتمبر/ أيلول 2020، أفادت شركة الطيران أنها تلقت ملياري دولار كمساعدة حكومية بعد أن تجاوزت خسائرها السنوية 50% من رأس مالها.

ونتائج يوم الاثنين هي أول أرقام عن أداء العام بأكمله منذ أنهت الإمارات، وهي سوق رئيسي للشركة القطرية، إلى جانب السعودية والبحرين ومصر، مقاطعة قطر السارية منذ يونيو/ حزيران عام 2017.

الخطوط الجوية القطرية هي ثاني أكبر شركة طيران في الشرق الأوسط بعد طيران الإمارات التي تتخذ من دبي مقرا لها، وتشغل أسطولا من 253 طائرة - على الرغم من بقاء بعضها على الأرض أثناء الوباء.

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