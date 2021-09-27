الإمارات تطالب بوقف التدخلات في الشأن العربي وحل نزاعها مع إيران على الجزر الثلاث سلميا

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وقال المرر، في كلمة أمام اجتماعات الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن "جهودنا الرامية لحل الصراع في المنطقة العربية لن تنجح دون وقف التدخلات الخارجية في الشأن العربي خاصة في سوريا واليمن وليبيا والعراق".

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وأضاف المرر: "هذه التدخلات قوضت استقرار المنطقة والعالم ونعول على موقف دولي واضح يرفض التدخلات الإقليمية في الشأن العربي".

وطالب المرر إيران بإنهاء سيطرتها على الجزر الإماراتية الثلاث (طنب الكبرى، وطنب الصغرى وأبو موسى).

وتابع قائلا: "نكرر مطالبتنا بإنهاء احتلال الجزر الثلاث وستستمر بلادنا في دعوة إيران إلى قبول حل النزاع سلميا من خلال مفاوضات مباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية".

وفيما يخص الأزمة اليمنية، أكد المرر أن "هناك فرصة سانحة للوصول إلى سلام دائم في اليمن والذي لا يمكن تحقيقه إلا عبر التوصل لحل سياسي شامل يتضمن وقف لإطلاق النار".

وشدد وزير الدولة بوزارة الخارجية الإماراتية على أهمية تنفيذ اتفاق الرياض والالتزام به لتوحيد الصفوف في اليمن.

وكرر المرر تأكيد بلاده على دعم الاستقرار في المنطقة العربية، عبر إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، داعيا إلى وقف الأنشطة الاستيطانية وتهجير الفلسطينيين وغيرها من الإجراءات غير الشرعية التي تتخذها إسرائيل.