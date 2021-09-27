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العيادات الطبية لمركز الملك سلمان للإغاثة في مخيم وعلان بحجة تواصل تقديم خدماتها العلاجية للمستفيدين

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صحيفة الخليج الإلكترونية 0 تبليغ

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الكويت - هبة التوبجي - الخليج  – واس : واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم وعلان للنازحين بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية للمستفيدين.
حيث راجع العيادات خلال الفترة من 16 حتى 22 سبتمبر 2021م، في عيادة الطوارئ 33 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 20 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 9 حالات، وقسم التوعية والتثقيف مستفيدَين اثنين، فيما راجع عيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية 13 مريضًا، وعيادة الأمراض الجلدية والفطريات 8 مستفيدين، وعيادة الجراحة والتضميد مستفيدَين.
كما صرفت الأدوية لـ 85 فردًا، في حين راجع قسم الخدمات التمريضية 18 مريضًا، كما نفذ نشاطان للتخلص من النفايات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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