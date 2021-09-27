انطلاق محاكمة 14 عسكريا فلسطينيا متهمين في مقتل الناشط نزار بنات

دبي - محمود عبدالرازق - وخلال الجلسة وجهت النيابة اتهامات للموقوفين الأربعة عشر، ومنها الضرب المفضي للوفاة وإساءة استعمال السلطة ومخالفة التعليمات العسكرية، بحسب "رويترز".

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وعرضت النيابة شرحا تفصيليا لعملية الاعتداء على بنات بداية من لحظة دخول قوة أمنية إلى منزله الذي كان يتواجد به في مدينة الخليل في 24 يونيو/ حزيران حتى نقله إلى المستشفى، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة بعد فشل محاولات إنقاذ حياته في نفس اليوم.

وأشارت النيابة العسكرية إلى أن بنات تعرض للضرب بعتلات حديدية وكعوب المسدسات، من لحظة اعتقاله حتى اقتياده لمركز الأمن الوقائي بالخليل.

وإثر انتهاء النيابة من توجيه التهم، سأل رئيس المحكمة المتهمين واحدا بعد الآخر إن كان مذنبا أم لا وأجاب الجميع بأنهم غير مذنبين. وقررت المحكمة العسكرية عقد الجلسة القادمة يوم الاثنين القادم في رام الله.

يذكر أن مدينة رام الله شهدت تظاهرات عقب وفاة نزار بنات، طالب خلالها المحتجون الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالاستقالة من منصبه.