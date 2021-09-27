المقداد: تركيا ارتكبت جرائم حرب وفظائع ضد الإنسانية في الأراضي السورية

دبي - محمود عبدالرازق - وأكد المقداد على أن "تركيا ارتكبت جرائم حرب وفظائع ضد الإنسانية في الأراضي السورية"، مشيرا إلى أن "أي وجود أجنبي على الأراضي السورية دون موافقة حكومتها غير شرعي وخرق لميثاق قرارات الأمم المتحدة"

وقال وزير خارجية سوريا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: هناك من استخدم فيروس كورونا وسيلة لاستهداف دول أخرى فضلا عن تمادي دول بفرض إجراءات اقتصادية قسرية.

وأضاف المقداد: سوريا تؤكد أن استخدام الأسلحة الكيميائية تحت أي ظروف مرفوض.

وتابع: سوريا تعيد التأكد على حقها باستعادة كامل الجولان المحتل ونؤكد بطلان أي قرارات تتخذها إسرائيل لتغيير المعالم الجغرافية في تلك المنطقة.

وطالب المقداد "بوقف جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين المحتلة".

يتبع...