المنسقة الأممية بلبنان: الخروج من الأزمات الراهنة يتطلب إصلاحات عاجلة

القاهرة - سامية سيد - قالت نجاة رشدى المنسق المقيم للأمم المتحدة بلبنان ومنسق الشئون الإنسانية نجاة رشدى إن الخروج من الأزمة الراهنة فى لبنان يتطلب إصلاحات عاجلة وواضحة، معتبرة أن إجراء تلك الاصلاحات والمحاسبة من الأسس الرئيسية لاستعادة ثقة المواطنين والمجتمع الدولى على حد سواء.

وأضافت رشدى، فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط فى العاصمة بيروت، أن معيار نجاح الحكومة سيقاس على كيفية إجراء الاصلاحات المطلوبة، مؤكدة أن الحكومة تعمل بالتأكيد على معالجة الطوارئ ووضع حلول قصيرة المدى، ولكن لا بد أيضا من حلول متوسطة وطويلة المدى.

وأكدت أن لقاءها اليوم برئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتى تناول سبل الدعم الذى يمكن أن تقوم به الأمم المتحدة لتلبية الإحتياجات الطارئة للبلاد، مشددة على دعم المنظمة الأممية للبنان للخروج من أزماته.

وكان رئيس مجلس الوزراء اللبنانى قد اجتمع صباح اليوم مع المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان ومنسقة الشؤون الانسانية نجاة رشدي بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، حيث تم استعراض الأوضاع في لبنان وسبل دعم الشعب اللبناني في هذه المرحلة.