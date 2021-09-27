شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اجتماعات وزارية أردنية سورية موسعة لتعزيز التعاون فى عدة مجالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت في العاصمة الأردنية عمّان اليوم، الاثنين، اجتماعات وزارية أردنية سورية موسعة لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات التجارة والنقل والكهرباء والزراعة والموارد المائية، وتهدف هذه الاجتماعات إلى تنشيط العلاقات الاقتصادية بين البلدين وإعادة حركة التبادل التجاري بما يحقق مصالح الطرفين.

أكدت وسائل إعلام أردنية أن الاجتماع يشارك فيه عن الجانب الأردني وزراء الصناعة والتجارة والتموين مها علي والمياه والري محمد النجار والنقل وجيه عزايزة والزراعة خالد الحنيفات والطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، ومن الجانب السوري وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل والموارد المائية تمام رعد والزراعة والإصلاح الزراعي محمد حسان قطنا والكهرباء غسان الزامل.

ووصل الوفد السوري صباح الاثنين، عبر مركز جابر-نصيب الحدودي، لمناقشة عدة ملفات، منها الطاقة والمياه والنقل، بحسب ما أكده تليفزيون المملكة الأردني.

وأضاف التليفزيون الأردني أن "أغلب الملفات التي سيتم مناقشتها ملف الربط الكهربائي والطاقة وملف الزراعة والمنتجات الأردنية التي تخرج من الأردن إلى سوريا ومن سوريا إلى الدول الأوروبية".

فيما بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الحكومة الأردنية أيمن الصفدي، مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد الخطوات التي يقوم بها البلدان لزيادة التعاون في مجالات مختلفة. كما بحثا خلال اجتماع في مبنى الأمم المتحدة في نيويورك، يوم الأربعاء الماضي ضمان أمن الحدود المشتركة، بما ينعكس خيراً على البلدين والشعبين.

‎كما بحث الوزيران الأردني والسورى تزويد الطاقة الكهربائية للبنان من الأردن؛ والغاز المصري عبر سوريا، بما يُساعد على تجاوز أزمة الطاقة.

واستعرضا الوزيران خلال مباحثاتهما في نيويورك الجهود المبذولة للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية ومعالجة تبعاتها بكل جوانبها.