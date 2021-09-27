شكرا لقرائتكم خبر عن أمر سام بشأن تملك أراضٍ واقعة ضمن مخطط صناعي في المنطقة الشرقية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
صدر أمر سام كريم بإجازة تملك الأراضي ضمن المخطط الصناعي رقم ( 1/697 ) المنطقة ( ج ) المعتمد من أمانة المنطقة الشرقية.
وكان الصك قد دُرس لدى فريق العمل الدائم في وزارة العدل المشكل بأمر سامٍ كريم للنظر في تضرر أصحاب الشأن من إيقاف صكوك أراضيهم أو إلغائها.
وأسهمت جهود فريق العمل في إنهاء دراسة عدد من الصكوك، ورفع التوصيات في شأنها.
وتأتي هذه المعالجات في إطار رفع الضرر عن حسني النية، مع عدم الإخلال بالإجراءات النظامية التي تتخذها الجهات المختصة حيال محاسبة المتورطين في إصدار الصكوك المخالفة.
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