قريباً.. فيتنام تطلق قمرا جديدا إلى مدارات الأرض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن المركز الوطني الفيتنامي لشؤون الفضاء أن الاستعدادات جارية لإطلاق قمر صناعي جديد محلي الصنع إلى مدارات الأرض مطلع الشهر القادم.



وفي مقابلة صحفية حول الموضوع قال نائب مدير المركز، لو شوان هايا" إن قمر NanoDragon الجديد الذي ساهم في تطويره خبراء من أكاديمية العلوم والتكنولوجيا الفيتنامية من المفترض أن يطلق إلى مدارات الأرض من قبل وكالة الفضاء اليابانية".

وأضاف "القمر سيطلق في الأول من أكتوبر القادم مع ثمانية أقمار صناعية يابانية على متن صاروخ من نوع Epsilon-5، ومن المفترض أن تجري عملية الإطلاق من مركز أوشينورا الفضائي الياباني، ما بين الساعة 9:48-9:59 بالتوقيت المحلي (3:48-3-59 بتوقيت موسكو)".

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن القمر الفيتامي الجديد الذي يزن نحو 3.8 كلغ قد تم تطويره ليعمل كقمر اتصالات لاستقبال وإرسال الإشارات من وإلى المراكز الأرضية المخصصة لتعقب حركة السفن والمركبات في البحار والمحيطات.

وتمتلك فيتنام اليوم 5 أقمار صناعية خاصة بها تعمل في مدارات الأرض، منها قمر VINASat-1 الذي أطلقته عام 2008 بالتعاون مع الولايات المتحدة، وقمر VINASat-2 الذي أطلق عام 2012، وقمرا VNREDSat-1А و PicoDragon اللذان أطلقا عام 2013، فضلا عن قمر MicroDragon الذي أطلق عام 2019 ليعمل كقمر للأبحاث العلمية ومراقبة البحار والمحيطات ومتابعة الظواهر الطبيعية على امتداد السواحل الفيتنامية.