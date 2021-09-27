الدفاعات الجوية في قاعدة "حميميم" تتصدى لموجة صاروخية قادمة من إدلب

دبي - محمود عبدالرازق - وقال مراسل "سبوتنيك" في اللاذقية، إن الدفاعات الجوية المسؤولة عن حماية قاعدة "حميميم" العسكرية الروسية، تمكنت من إسقاط جميع الصواريخ المعادية التي حاولت الاقتراب من أسوار القاعدة.

ونقل المراسل عن مصدر في قاعدة "حميميم"، أن المجموعات المسلحة المتواجدة في ريفي اللاذقية الشمالي وإدلب الجنوبي، أطلقوا موجة من القذائف الصاروخية باتجاه القاعدة، وتصدت لها الدفاعات الجوية المسؤولة عن حمايتها دون تسجيل أي أضرار.

وقال المصدر إن 4 من القذائف لم تسقط من تلقاء نفسها في الأراضي الزراعية الممتدة شرق "حميميم" بريف مدينة جبلة.

ويسيطر تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي على الجزء الأكبر من محافظة إدلب، إلى جانب تنظيمات حليفة له، كتنظيمي (الحزب التركستاني) و(جماعة الألبان) اللذان يسيطران على أجزاء من ريفي اللاذقية الشمالي وحماة الشمالي الغربي.

وإلى جانب هؤلاء جميعا، تنتشر تنظيمات مسلحة حليفة لتركيا، ومعها تشكيلات إرهابية أقل شأنا كتنظيمي (أنصار التوحيد) "الداعشي"، و(أجناد القوقاز) وغيرهما.