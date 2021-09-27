حاكم دبي يعلن رفع قيمة القرض السكني إلى مليون درهم

دبي - محمود عبدالرازق - وقال بن راشد في تغريدة بحسابه على "تويتر": "اعتمدنا اليوم رفع قيمة القرض السكني للمواطنين في دبي إلى مليون درهم".

وأضاف أنه وجه بالبدء الفوري لتخصيص 4 آلاف قطعة أرض ومسكنا للمواطنين بقيمة 5.2 مليار درهم (نحو 1.42 مليار دولار).

وقال حاكم دبي إنه سيتابع سياسة الإسكان بنفسه خلال الفترة المقبلة.

وكان الحد الأعلى للقروض السكنية في دبي والتي أطلقتها مؤسسة محمد بن راشد للإسكان (حكومية) في سبتمبر/أيلول من العام الماضي 750 ألف درهم (204 ألف دولار)، وذلك لبناء مسكن على قطعة أرض يتم منحها للمستفيد.

وبحسب صحيفة العين الإماراتية، فإن المستفيدين من هذه الخدمة هم المواطنين الذين يتجاوز دخلهم الشهري 15 ألف درهم (حوالي 4 آلاف دولار).

ويتم تسديد القرض من خلال أقساط شهرية، وذلك وفق ضوابط يحددها مجلس إدارة المؤسسة، بحسب المصدر ذاته.