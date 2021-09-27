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نور مكة تحتفي باليوم الوطني السعودي 91

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صحيفة الخليج الإلكترونية 0 تبليغ

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الكويت - هبة التوبجي - الخليج – زينة  الفدح

‏اِستمرارًا لفعاليات اليوم الوطني ال91 بمستشفى النور التخصصي وبرعاية المدير التنفيذي د/وائل الميمني⁩ تحت شعار هي لنا دار ، والتي نظمتها كلًا من إدارة التواصل والعلاقات والتوعية الصحية وإدارة التواصل الداخلي بالتعاون مع إدارة الخدمات المساندة
‏تعزيزًا لقيم الانتماء للوطن والولاء لقيادته والفخر والاعتزاز بمنجزاته التنموية .

وبهذه المناسبة رفع الدكتور وائل الميمني خالص التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله ورعاه – وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله ووفقه، والأسرة الحاكمة الكريمة والشعب السعودي النبيل، ولكل محب لأرضنا الحبيبة،سائلاً الله عز وجل أن يحفظ وطننا ويديم علينا جميع النعم .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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