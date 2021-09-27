مستخدمو آيفون 13 الجديد يواجهون مشكلة.. ما هي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يواجه مستخدمو آيفون 13 الجديد مشكلة تتعلق بالقدرة على إغلاق الهاتف عبر ساعة أبل الذكية.



وقالت أبل في ملاحظة دعم أن ميزة فتح قفل أجهزة آيفون باستخدام الساعة الذكية Unlock with Apple Watch قد لا تعمل عبر بعض هواتف آيفون 13.

وتسمح الميزة للمستخدمين بإلغاء قفل أجهزتهم أثناء ارتداء قناع الوجه أو النظارات الشمسية دون Face ID أو رمز مرور طالما لديهم Apple Watch الخاصة بهم.

وقالت أبل إن المستخدمين الذين يحاولون إلغاء قفل هواتفهم قد يتلقون رسالة تقول "غير قادر على التواصل مع Apple Watch" أو قد لا يتمكنون من إعداد الميزة على الإطلاق.

وأفاد مستخدمو أجهزة آيفون 13 في الأيام الأخيرة أن الخطأ يبدو أنه أثر في أحدث خطوط هواتف الشركة.

وذكر البعض أن الميزة تعمل بشكل جيد عبر النماذج القديمة، مثل iPhone X و iPhone XS و iPhone XR و iPhone 11 Pro Max و iPhone 12 Pro Max.

ويمكن لجهاز iPhone X والإصدارات الأحدث استخدام الميزة مع Apple Watch Series 3 والإصدارات الأحدث.

وبالنسبة لمستخدمي آيفون 13 الذين يريدون استخدام هذه الميزة، ليس لدى الشركة حل سريع، وذلك بالرغم من أن ملاحظتها تعني على الأقل أنه يمكنك التوقف عن محاولة إصلاحها.

وحاول العديد من المستخدمين إعادة التعيين وإلغاء الإقران والإصلاح للساعات دون جدوى.

وأفاد البعض أن إعادة الضبط الكامل لكلا الجهازين قد أصلحت المشكلة، ولكن يبدو أن هذا يمثل الكثير من المتاعب لمجرد التمكن من إلغاء قفل هاتفك بساعتك.

ووعدت أبل بأن يتم إصلاح الخلل في تحديث البرنامج في المستقبل، وذلك بالرغم من أنها لم تذكر ما هي المشكلة أو متى تتوقع التحديث.

وقالت أبل: يمكنك إيقاف فتح القفل باستخدام الساعة واستخدام رمز المرور لإلغاء قفل آيفون 13 حتى يتوفر التحديث.

ولإيقاف تشغيل ميزة Unlock with Apple Watch، انتقل إلى الإعدادات ومن ثم معرف الوجه ورمز المرور.

وقدمت أبل القدرة على فتح قفل آيفون الذي يستخدم Face ID عبر Apple Watch المقترنة في وقت سابق من هذا العام مع إصدار iOS 14.5.

ويعد هذا الخيار مفيدا أثناء الوباء حيث يجري استخدام أقنعة الوجه في العديد من الأماكن العامة. مما يجعل من الصعب على Face ID التعرف عليك.

وتعمل الميزة عبر iPhone X والإصدارات الأحدث، وتتطلب تشغيل الشبكة اللاسلكية والبلوتوث على كل من آيفون والساعة.

وتحتاج الساعة إلى تشغيل اكتشاف المعصم وأن تكون محمية برمز مرور. ويجب أن تكون على معصمك وقفلها مفتوح حتى تعمل الميزة.