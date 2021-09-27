السفير السعودي في القاهرة: المملكة تدعم مصر والسودان في ملف سد النهضة

دبي - محمود عبدالرازق - وقال النقلي، أمس الأحد، في مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد" المصرية إن "مصر والسودان موقفهما واضح وبسيط، وهو أنهما يسعيان لاتفاق عادل يضمن الحقوق المائية لدول حوض النيل الثلاثة حوض، ومبني على الاتفاقات والمعاهدات الدولية، وحصص متساوية يضمن حقوقها جميعا".

وعن موقف المملكة العربية السعودية من ملف سد النهضة الإثيوبي، أشار السفير السعودي في القاهرة، أسامة نقلي، أن "السعودية تدعم الموقف المصري السوداني في الوصول إلى اتفاق يحقق مصلحة الأطراف الثلاثة".

يذكر أنه منذ عام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي وضمان حقوق كل بلد في مياه النيل، ولكن على مدى 10 سنوات لم تفلح أي جهود في التوصل إلى اتفاق ملزم بين البلدان الثلاثة.

يذكر أن مصر أعلنت، في وقت سابق، أن الذهاب إلى مجلس الأمن في قضية "سد النهضة" يعد أحد المسارات وليس المسار الوحيد أو المنتظر لحل المشكلة من خلاله.

من ناحية أخرى، لفت السفير أسامة نقلي لبرنامج "على مسؤوليتي"، أمس الأحد، إلى أن اللقاء الذي جمع بين الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في شهر يونيو/ حزيران الماضي، في شرم الشيخ، يعكس قوة العلاقات بين مصر والسعودية.

وشدد أن مثل هذه اللقاءات دائما تبحث عن مصالح البلدين وتوطيد العلاقات.

كما أشاد السفير السعودي في القاهرة بحجم الإنجازات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومنها في مدينة العلمين والعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال إنه "يعيش مع المصريين في الإنجازات التي يقوم بها الرئيس السيسي".