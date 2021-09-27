شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو جديد للأمير الوليد بن خالد.. يرتدي ملابس بيضاء ويتشح بعلم المملكة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نشرت الأميرة ريما بنت طلال، فيديو جديد للأمير الوليد بن خالد بن طلال.
ويظهر الأمير الوليد بن خالد وهو يرتدي ملابس بيضاء، عليها راية التوحيد (علم المملكة) وكتب عليها عبارة ” الوطن في قلوبنا”.
وكتبت الأميرة ريما على حسابها في تويتر عبارات تكشف عن تضامنها مع حالة الأمير الوليد بن خالد، داعية لها بالشفاء.
يذكر أن الأمير الوليد بن خالد قد دخل في غيبوبة منذ أكثر من 15 عاما.
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