تحذير جديد من تطورات بركان "لا بالما"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أصدرت سلطات الطوارئ تعليمات لسكان منطقة على الشاطئ الشرقي لجزيرة لا بالما الإسبانية في ساعة مبكرة من صباح الإثنين.



تأتي التعليمات مع اقتراب الحمم البركانية التي ينفثها بركان كومبري فييخا من البحر.

وحذّرت أجهزة الطوارئ في جزر الكناري صباح اليوم من أن الحمم قد تصل المحيط الأطلسي خلال ساعات مما سيتسبب على الأرجح في انفجارات وتصاعد سحب غازات سامة فوق الجزيرة.

وأضافت الأجهزة عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "ينبغي على السكان اتباع إرشادات السلطات والبقاء في منازلهم مع إغلاق الأبواب والنوافذ".

وصدرت أوامر بالعزل لسكان مناطق ساحلية هي سان بوروندون ومارينا ألتا وباها ولا كونديسا.