أمريكا تودع الشابة جابي بيتيتو في نيويورك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تجمع عدد من أقرباء وأصدقاء المسافرة الأمريكية الشابة جابي بيتيتو، قرب نيويورك خلال مراسم تشييع لها نُقلت مباشرة عبر الإنترنت.



وأثار فقدان ومقتل بيتيتو بصورة عنيفة تأثراً كبيراً في الولايات المتحدة.

وأقيمت المراسم بموازاة استمرار عمليات البحث عن براين لاندري الحبيب السابق للشابة البالغة 22 عاماً والذي لاذ بالفرار من دون توضيح ما حصل في آخر أيام بيتيتو.

وقد جاب الشابان المتنزهات الوطنية في الغرب الأمريكي داخل شاحنة أعدت خصيصاً لهذه الرحلة التي وثقا تفاصيلها عبر صور ومقاطع فيديو نشراها على أنستقرام ويوتيوب.

وهو عاد منفرداً من هذه الرحلة قبل عشرة أيام من إبلاغ عائلة بيتيتو عن فقدانها. وقد عُثر على جثة الشابة في 19 سبتمبر/أيلول في غابة بولاية وايومينج قبل إعلان الشرطة أنها وقعت ضحية جريمة قتل.

وسطّرت الشرطة الفدرالية الأمريكية، الخميس، مذكرة توقيف في حق براين لاندري (23 عاماً) بتهمة التزوير في استخدام بطاقة مصرفية، وهو لا يزال متوارياً حتى الساعة.

واستُخدم وعاء فارغ للرفات الجنائزي خلال مراسم تشييع جابي بيتيتو، وفق قناة "فوكس 35"، إذ إن محققي "إف بي آي" لم يسلموا جثة بيتيتو للعائلة بعد.

ودعا والد جابي بيتيتو، الأحد، في هولبروك بجزيرة لونج أيلاند قرب نيويورك، الحاضرين والأمريكيين إلى الابتعاد عن الحزن إزاء وفاة ابنته واتخاذ حياتها القصيرة المليئة بالمغامرات حافزاً لهم.

وقال أمام باقات زهر وصور كبيرة لجابي بيتيتو وُضعت في المكان: "أنا فخور للغاية كأب".