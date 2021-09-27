بلدية لبنانية تصدر تحذيرا من مادة سامة

دبي - محمود عبدالرازق - © Sputnik . ANDREY STENIN

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام بيان البلدية الذي حذرت فيه من بيع واستخدام مادة السم "لانيت"، لأعمال تسميم وقتل الحيوانات الأليفة أو البرية، مؤكدة أن المخالف يقع تحت طائلة الملاحقة القانونية.

وأوضح البيان أن استخدام سم "لانيت" يصنف ضمن جرائم ضد الإنسانية، ويعاقب عليها القانون بالسجن وبغرامة مالية، ووجه البيان "التقدير لجميع المواطنين والناشطين والجمعيات التي تعنى بموضوع الرفق بالحيوان والبيئة".

وفي وقت سابق قال ناصر ياسين، وزير البيئة في الحكومة اللبنانية الجديدة، إن هناك العديد من القضايا المهمة، لكن هناك ملفات رئيسية تحتاج لمقاربة عاجلة، أولها ملف النفايات الصلبة، وكيفية إدارة النفايات في لبنان، بحيث يكون هناك إدارة مستدامة مبنية على أسس جديدة، تبدأ بتعزيز الفرز من المصدر، وموضوع النفايات يمثل أزمة كبيرة في لبنان، وسبق وأن دفع المواطنين للتظاهر والنزول للشارع.

أما الملف الثاني، فيتعلق بنوعية المياه وضرورة التأكد من أن هذه النوعية من المياه خالية من أي تلوث، لا سيما في ظل الوضع المعيشي المتأزم الذي أصبح يضغط على المواطنين في لبنان، ويدفعهم إلى مياه الينابيع ومياه الآبار، علما أن معظم العائلات لا تستطيع شراء المياه بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة.