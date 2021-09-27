القوات الخاصة المصرية تشارك في "هرقل 21" في اليونان... صور

دبي - محمود عبدالرازق - وشارك في التدريب عناصر من القوات الخاصة المصرية واليونانية والسعودية والإماراتية، بحسب بيان للمتحدث العسكري المصري.

وشهد "هرقل 21" التدريب على القتال في الأماكن المبنية والمفتوحة، وإنقاذ الرهائن والإخلاء الطبي والتدريب على إدارة أعمال قتال مشترك بين القوات المشاركة.

كما شهد "تنفيذ أعمال الإنزال الجوى والإبرار البحرى لعناصر القوات الخاصة ‏من الصاعقة والمظلات وتنفيذ أعمال الإغارة".

وتضمنت فعاليات التدريب عقد محاضرات نظرية وعملية في مجال مكافحة العناصر الإرهابية.

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