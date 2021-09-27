شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبنانى ورئيس الحكومة يبحثان استئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الرئيس اللبنانى ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتى وعدد من الوزراء المعنيين استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولى بشأن مساعدة لبنان فى الخروج من الأزمات المالية والاقتصادية والإجتماعية المركبة والمتفاقمة فى البلاد، إضافة إلى التطرق لتحضير الملفات اللازمة لاستئناف التفاوض مع الصندوق وخصوصا في ضوء نتائج الزيارتين التي قام بهما ميقاتي لفرنسا وبريطانيا.