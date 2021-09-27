شكرا لقرائتكم خبر عن نجيب ميقاتى يبحث مع مسئولة بالأمم المتحدة سبل دعم الشعب اللبنانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس مجلس الوزراء اللبنانى نجيب ميقاتى سبل دعم الشعب اللبنانى مع المنسقة المقيمة للأمم المتحدة فى لبنان ومنسقة الشؤون الإنسانية نجاة رشدى.

جاء ذلك فى أول نشاط له بمكتبه بعد عودته من جولة خارجية شملت فرنسا وإنجلترا.. واستعرض الجانبان، الأوضاع في لبنان وسبل دعم الشعب اللبنانى فى هذه المرحلة.

وكان رئيس حكومة لبنان نجيب ميقاتى، قال في المؤتمر الصحفى المشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن فرنسا حليف دائم للبنان ، مضيفا: لي الشرف والسرور بلقاء الرئيس ماكرون إلى غداء عمل عرضنا خلاله العديد من القضايا ذات الأهمية الكبرى لبلدينا، وقد كانت فرنسا ولا تزال الحليف الدائم والثابت للبنان. وفق بيان صحفى

أضاف: في الفترة الأخيرة تعرض لبنان لسلسلة من الكوارث التي أغرقته في واحدة من أخطر الأزمات في تاريخه، في هذه المحنة، حضرة الرئيس، كنت دائما إلى جانبنا.

واستكمل ميقاتى قائلا:"أكدت للرئيس ماكرون عزمي على تنفيذ الإصلاحات الضرورية والاساسية في اسرع وقت، بالتعاون مع حكومتي وبدعم من الرئيس ميشال عون والبرلمان، لاستعادة الثقة وبث نفحة امل جديدة وتخفيف معاناة الشعب اللبناني".

وستكون هذه الإجراءات حاسمة في إنعاش الاقتصاد، في متابعة المفاوضات الواعدة مع صندوق النقد الدولي والبدء بانهاء الأزمة، وانني واثق أنه يمكننا الاعتماد على دعم فرنسا في هذه المفاوضات.