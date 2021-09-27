شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. رياح بالسعودية غائم بالإمارات حار بالكويت ومغبر فى البحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت توقعات الأرصاد الجوية في عواصم دول الخليج، فيما يخص طقس اليوم الإثنين الموافق 27 سبتمبر، حيث تستمر الرياح في السعودية، ويكون الجو غائم بالإمارات وحار في الكويت ومغبر في مملكة البحرين، وإلى التفاصيل:- طقس السعودية

طقس السعودية قال مركز الأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية، إن طقس اليوم الإثنين، بمشيئة الله تعالى يستمر فيه تأثير الرياح النشطة المصحوبة بأنخفاض في درجات الحرارة وتدني في مدى الرؤية الافقية على أجزاء من شرق ووسط المملكة. كما يستمر نشاط الرياح السطحية على الأجزاء الساحلية من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة. في حين تكون السماء غائمة جزئياً مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة. وأشار إلى أن الرياح السطحية شمالية غربية الى شمالية بسرعة 25-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل الى مترين ونصف على الجزء الأوسط ، أما حالة البحر فهي متوسط الموج الى مائج . طقس الإمارات طقس الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، أن يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر يصبح رطبا ليلاً وصباح الثلاثاء مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

الرياح: شمالية غربية – شمالية شرقية / 15 – 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي: مضطرب إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند 15:55 والمد الثاني عند 05:11 الجزر الأول عند الساعة 09:28 والجزر الثاني عند الساعة 23:04 بحر عمان: خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند 12:05 والمد الثاني عند 02:22 الجزر الاول عند الساعة 19:08 والجزر الثاني عند الساعة 07:43 فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 37 28 80 25 دبي 37 30 80 25 الشارقة 37 30 85 25 عجمان 37 31 85 35 أم القيوين 36 27 85 40 رأس الخيمة 38 26 85 25 الفجيرة 35 28 85 30 العين 40 25 75 30 ليوا 38 24 70 20 الرويس 37 25 70 45 السلع 38 28 75 25 دلما 36 28 70 30 طنب الكبرى 37 31 75 40 طنب الصغرى 37 31 75 40 أبو موسى 37 31 75 40



طقس الكويت طقس الكويت

قالت إدارة الأرصاد الكويتية، إن طقس اليوم الإثنين، مائل للحرارة إلى معتدل والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية 12 - 40 كم/ساعة ليلا.

أما نهارا فيكون حار والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة .