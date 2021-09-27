هاتف صيني جديد للاستخدمات الشاقة.. إليك المواصفات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة يوليفون Ulefone عن إطلاق هاتفها الذكي Armor X8i الجديد للاستخدامات الشاقة.



وأوضحت يوليفون الصينية أن جهازها الجديد يأتي بتكلفة منخفضة وتجهيزات مناسبة وذاكرة صغيرة نسبيا يمكن توسيعها عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية.

وأشارت شركة يوليفون إلى قيامها بتقوية الحواف الخارجية للهاتف الذكي الجديد بشكل واضح مع إضفاء لمسات تصميمية باللون الأصفر، ويمتاز الجهاز الجديد بمقاومة الغبار والأتربة والماء وفقا لفئة الحماية IP68 وIP69K، علاوة على أنه يتحمل السقوط على الأرض من ارتفاع 1.2 متر ويتحمل أشعة الشمس ورطوبة الهواء.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لهاتف يوليفون Armor X8i الجديد على شاشة قياس 5.7 بوصة بدقة وضوح 1440 x 720 بيكسل، مع طبقة مقاومة للخدوش.

وينبض بداخل الجهاز الجديد معالج ميديا تيك Helio A25 مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 3 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت، والتي يمكن توسيعها عن طريق بطاقة الذاكرة microSD الخارجية.

وقامت الشركة الصينية بتركيب ثلاث كاميرات على الجانب الخلفي للهاتف الذكي الجديد، وتعمل الكاميرا الرئيسية بدقة 13 ميجابيكسل، وتعمل الكاميرا السيلفي بدقة 8 ميجابيكسل، مع إمكانية التصوير تحت الماء، ويزخر جهاز يوليفون الجديد ببطارية سعة 5080 مللي أمبير ساعة، والتي يتم إعادة شحنها بقدرة تصل إلى 10 وات.

ويمكن تحرير قفل الهاتف الذكي يوليفون Armor X8i الجديد، الذي يأتي بأبعاد 3ر160 x 79 x 8ر13 ملم ولا يتعدى وزنه 256 جراما، عن طريق مستشعر بصمة الأصابع ووظيفة التعرف على الوجه، مع دعم وظيفة التشغيل بواسطة بطاقتي SIM في شبكة LTE، والعديد من التقنيات المتطورة مثل شبكة الواي فاي WiFi 802.11 a/b/g/n/ac وتقنية اتصالات المجال القريب NFC ووحدة تحديد الموقع عن طريق أنظمة GPS وGlonass وGalileo وBeidou.

وقامت الشركة الصينية بتركيب زر إضافي بالهاتف الذكي يتيح إمكانية تنفيذ إجراءات يمكن تحديدها، مثل الاستعمال السريع في حالة الطوارئ أو استعمال الهاتف بأيدي مبتلة أو عند ارتداء قفازات.

وأعلنت شركة يوليفون عن طرح هاتفها الذكي Armor X8i الجديد في الأسواق العالمية بتكلفة تبلغ 146 دولارا أمريكيا.