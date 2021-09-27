ما هي فوائد الشاي الصحية؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يعد الشاي ثاني أكثر المشروبات المستهلكة في العالم، فهو معروف بمذاقه الغني ورائحته الشهية وخصائصه المضادة للأكسدة.



كما يتميز الشاي بقدرته على تحسين الحالة المزاجية والصحية وتعزيز الطاقة والتركيز.

وذكر موقع "هيلث شوتس" خمسة أنواع من الشاي تساعد على استعادة النشاط وتجديد طاقة الجسم والاسترخاء:

شاي تولسي (الحبق):

توفر هذه العشبة الكثير من الفوائد للصحة العقلية، بالإضافة إلى قدرتها على التأثير على الحالة المعرفية لتشمل تحسين الحالة المزاجية والإدراك.

كما يساعد شاي تولسي في تقليل أعراض الاكتئاب والقلق لدى الأشخاص الذين يعانون من الاضطرابات العصبية.

الشاي الأخضر:

يعزز الكافيين الموجود في الشاي الأخضر من طاقة الجسم، ويساعد على الشعور بالانتعاش والهدوء، كما يعمل على إبطاء امتصاص الكافيين مما يحدث تأثيرا مهدئا يساعد على خفض مستويات القلق.

ويمنع كذلك نشاط الأميليز (هرمون التوتر)، بالإضافة إلى أنه يقوي الجهاز المناعي ويطرد السموم من الجسم.

شاي البابونج:

لشاي البابونج دور مهم في الحد من مشاعر التوتر والمساعدة على الاسترخاء بعد يوم طويل، والاستمتاع بنوم أفضل، كما أن له دور في تهدئة أعراض اضطراب المعدة وعسر الهضم.

شاي النعناع:

أكدت الدراسات أن لشاي النعناع خصائص مضادة للالتهابات تساعد في تخفيف الألم وتقليل مستويات الكورتيزول وعلاج الأمعاء.

كما أنه لا يوجد أفضل من شاي النعناع عندما يتعلق الأمر بالصحة العاطفية، فهو معروف بقدرته على تهدئة الحواس وموازنة الحالة العاطفية.

وكشفت الأبحاث أن رائحة شاي النعناع يمكن أن تساعد على الاسترخاء.

الشاي الأسود:

يرتبط الشاي الأسود باليقظة والطاقة، حيث إن الشاي الأسود مشتق من نبات الكاميليا الصيني، الذي تتأكسد أوراقه بالكامل مما ساهم في تكوين نكهته القوية والداكنة.

وكشفت دراسة نشرتها جامعة كوليدج لندن أن شرب الشاي الأسود كل يوم يخفض من مستويات التوتر ويساهم في عودتها إلى طبيعتها وتجديد طاقة الجسم.