ماذا قال بينيت لوزيري خارجية الإمارات والبحرين في نيويورك... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وفي بداية الاجتماع الذي جرى الليلة الماضية، قال بينيت لهما: "نحن مستقرون ونؤمن بهذه العلاقة، ونريد إطالة أمدها قدر الإمكان"، على ما نقلت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية.

ووقعت إسرائيل مع كل من الإمارات والبحرين في منتصف سبتمبر/أيلول 2020 اتفاقيتي تطبيع مع الإمارات والبحرين برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وأضاف بينيت خلال لقائه بن زايد والزياني في نيويورك: "أنا سعيد جدا بلقائكما، ومن المهم أن نلتقي للاحتفال بالذكرى السنوية للاتفاقيات الإبراهيمية، التي لها أهمية كبيرة بالنسبة لنا".

وتابع: "التقيت ملك الأردن ورئيس مصر، وهم سعداء لإقامة علاقات بين بلادنا والتي أريد أن أضمن استمرارها".

ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الاثنين، كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لأول مرة منذ توليه منصبه في يونيو/حزيران الماضي.

ووعد بينيت بخطاب مختلف عن سلفه بنيامين نتنياهو، ومن المتوقع أن يركز على الرسائل الخاصة باستقلال إسرائيل في مواجهة التهديدات التي تحيط بها، بما في ذلك الملف النووي الإيراني.

"وبحسب محادثات لمسؤولين أمريكيين مع نظرائهم الإسرائيليين، فإننا نقترب من نقطة يلزم فيها اتخاذ خطوات تجاه إيران"، تقول القناة الإسرائيلية.

وتخشى مصادر في الولايات المتحدة من تعمّد طهران إطالة المباحثات بشأن الاتفاق النووي وترسيخ نفسها في مجال تخصيب اليورانيوم.

وتم طرح هذا الموضوع في عدة محادثات أمريكية رفيعة المستوى مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ووزير الدفاع بني غانتس ووزير الخارجية يائير لابيد.

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