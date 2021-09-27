وزير العمل الليبي يكشف موعد وصول أول فوج من العمالة المصرية

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك في تصريحات تلفزيونية لوزير العمل الليبي، اليوم الاثنين، بحسب صحيفة "الوسط".

© AP Photo / Amr Nabil

وقال الوزير إن رحلة طيران سوف تنقل فوج العمالة المصرية، من مطار القاهرة الدولي إلى مطار معيتيقة، يوم الخميس المقبل 30 سبتمبر/ أيلول.

وأشار إلى أن وفدًا من وزارة القوى العاملة المصرية متمثلًا بالفريق الفني للربط الإلكتروني، سيصل أيضا.

ومن المقرر أن يجتمع الوفد مع الفريق الفني في وزارة العمل الليبية لوضع أساسات الربط وضوابط العملية النهائية وإطلاق المنصات الإلكترونية للقوى العاملة.

وبين أن الربط الإلكتروني يقدم تسهيلات لحصر مواقع عمل العمالة الوافدة، ويمنع استغلالهم من جهات أخرى أو من الهجرة غير الشرعية.

واعتبر أن استخدام هذه التقنية يعطي رسالة لبعض الدول القادمة منها هذه العمالة بأن ليبيا دولة منظمة في التعامل مع العمالة الوافدة.

وكان العابد قد أعلن هذا الشهر أن بلاده جاهزة لاستقبال مليون عامل مصري، وذلك في ضوء الاتفاقيات والعقود التي وقعت بين البلدين من قبل، في القاهرة.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار مصر الآن عبر سبوتنيك.